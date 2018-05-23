Суд в Скопье признал в среду экс-премьера Македонии Николу Груевского виновным в злоупотреблении служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро и приговорил его к двум годам тюремного заключения.
Из-за предполагаемых нарушений при приобретении автомобиля Mercedes-Benz S600, который в 2012 году обошелся государственному бюджету почти в 573 тысячи евро, на бывшего главу кабинета министров страны Николу Груевского и бывшего министра внутренних дел Гордану Янкулоску было заведено дело о злоупотреблении служебным положением. На скамье подсудимых также оказался помощник главы МВД Джоко Поповски, который получил шесть лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением, сообщает РИА Новости.
Обвинение утверждало, что спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее.
"Бесспорно, что приобретен автомобиль марки Mercedes-Benz и что обвиняемые знали, что речь идет об исключительно дорогостоящем автомобиле. Груевский потребовал, а Янкулоска совершила служебное действие, которое не смела совершать, и подстрекнула Поповски совершить злоупотребление служебным положением", — цитирует портал судью Добрилу Кацарски.
Помимо тюремного заключения сроком в два года для одного и 6,5 года для другого судья постановила, что виновные должны возместить государству материальный ущерб.
Груевский и Поповски отсутствовали на заседании, а процесс в отношении Янкулоски был ранее выделен в отдельное разбирательство, так как обвиняемая беременна. Ранее адвокаты Груевского настаивали, что по данному делу прошел срок давности.
В феврале правительство Македонии приняло решение продать на аукционе бронированный Mercedes-Benz S600. Автомобиль был выставлен на продажу через специализированный портал по стартовой цене в 14 миллионов 372 тысячи 208 денари, что эквивалентно 230 тысячам евро.
Общественность узнала о существовании спецавто весной 2015 года, когда македонская оппозиция опубликовала записи прослушанных разговоров высокопоставленных государственных чиновников, в том числе Груевского и Янкуловской, которые обсуждали приобретение Mercedes, и чтобы информация об этом не попала в СМИ.
Скандальности истории добавил тот факт, что Mercedes-Benz S600 с подобными техническими характеристиками и дополнительными опциями, в том числе массажными креслами и встроенными в подголовники видеоэкранами, не использует ни один из лидеров Юго-Восточной Европы. В том числе и из гораздо более экономически развитых государств, чем Македония, где примерно пятая часть населения живет за чертой бедности, а средняя зарплата после вычета налогов составляет около 360 евро.
Из бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в ответ на критику заявляли, что Mercedes-Benz был приобретен в служебных целях и использовался для транспорта особо важных лиц, посещавших в то время Македонию с официальными визитами — президентов Сербии, Словении, Хорватии, генсека НАТО, премьера Турции и других.
Никола Груевский возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2016 годы.
Комментарии
- В Татарстане бык убил мужчину
- Писатель впал в кому из‐за документов столетней давности
- Сиквел "Дэдпул 2" с рекордом возглавил кинопрокат США
- На территорию Франции проникли крупные черви-молоты из Африки
- В США родители подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них
- В бразильской тюрьме заключённый прорыл 70-метровый тоннель, но задохнулся в метре от свободы
- Принц Гарри с супругой впервые появились на официальном мероприятии после свадебы
- Зомби наступают: жителей Флориды предупредили о нашествии ходячих мертвецов
- В Харьковской области задержали группу военных-наркоторговцев
- Семейные записки древнего египетского фараона станут основой для детективного романа Агаты Кристи
- Правительство Молдовы одобрило подписанное с Украиной Соглашение об авиауслугах
- Молдова и Украина расширят контроль на приднестровском участке границы
- На участке столичной улицы Букурешть будет обустроена дополнительная полоса
- На Ярмарке вакансий для молодежи было предложено более двух тысяч профессий
- Лучшие студентки Бельцкого государственного университета получили стипендию председателя парламента
- В Чимишлийском районе обнаружили древнее поселение позднего римского периода
- Предприниматели из Страшен внедряют новую технологию восстановления больных саженцев винограда
- Влад Плахотнюк: инициативы президента об изменении Конституции и расширении его полномочий по вопросу роспуска парламента потерпят неудачу
- В Калараше испытали противоградовые системы с дистанционным управлением
- Певца R Kelly обвинили в домогательствах и насилии
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Валерий Демидецкий дал свою оценку действиям ДПМ в поддержку Нэстасе
- На ЛГБТ- марше произошла потасовка между верующими и полицией. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
|Banca Nationala a Moldovei