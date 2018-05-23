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Экс-премьер Македонии получил два года заключения за покупку Mercedes-Benz
// фото: AP
16:43, 23 May 2018
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Суд в Скопье признал в среду экс-премьера Македонии Николу Груевского виновным в злоупотреблении служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро и приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Из-за предполагаемых нарушений при приобретении автомобиля Mercedes-Benz S600, который в 2012 году обошелся государственному бюджету почти в 573 тысячи евро, на бывшего главу кабинета министров страны Николу Груевского и бывшего министра внутренних дел Гордану Янкулоску было заведено дело о злоупотреблении служебным положением. На скамье подсудимых также оказался помощник главы МВД Джоко Поповски, который получил шесть лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением, сообщает РИА Новости.

Обвинение утверждало, что спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее.

"Бесспорно, что приобретен автомобиль марки Mercedes-Benz и что обвиняемые знали, что речь идет об исключительно дорогостоящем автомобиле. Груевский потребовал, а Янкулоска совершила служебное действие, которое не смела совершать, и подстрекнула Поповски совершить злоупотребление служебным положением", — цитирует портал судью Добрилу Кацарски.

Помимо тюремного заключения сроком в два года для одного и 6,5 года для другого судья постановила, что виновные должны возместить государству материальный ущерб.

Груевский и Поповски отсутствовали на заседании, а процесс в отношении Янкулоски был ранее выделен в отдельное разбирательство, так как обвиняемая беременна. Ранее адвокаты Груевского настаивали, что по данному делу прошел срок давности.

В феврале правительство Македонии приняло решение продать на аукционе бронированный Mercedes-Benz S600. Автомобиль был выставлен на продажу через специализированный портал по стартовой цене в 14 миллионов 372 тысячи 208 денари, что эквивалентно 230 тысячам евро.

Общественность узнала о существовании спецавто весной 2015 года, когда македонская оппозиция опубликовала записи прослушанных разговоров высокопоставленных государственных чиновников, в том числе Груевского и Янкуловской, которые обсуждали приобретение Mercedes, и чтобы информация об этом не попала в СМИ.

Скандальности истории добавил тот факт, что Mercedes-Benz S600 с подобными техническими характеристиками и дополнительными опциями, в том числе массажными креслами и встроенными в подголовники видеоэкранами, не использует ни один из лидеров Юго-Восточной Европы. В том числе и из гораздо более экономически развитых государств, чем Македония, где примерно пятая часть населения живет за чертой бедности, а средняя зарплата после вычета налогов составляет около 360 евро.

Из бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в ответ на критику заявляли, что Mercedes-Benz был приобретен в служебных целях и использовался для транспорта особо важных лиц, посещавших в то время Македонию с официальными визитами — президентов Сербии, Словении, Хорватии, генсека НАТО, премьера Турции и других.

Никола Груевский возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2016 годы.




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