Лучшие студентки Бельцкого государственного университета получили стипендию председателя парламента

Четыре лучшие студентки Бельцкого государственного университета им. «Алеку Руссо» получили стипендию председателя парламента в размере 8 тыс. леев, за выдающиеся успехи в учебе и активную гражданскую позицию.

Председатель парламента выразил свое восхищение качеством молодежи Республики Молдова. Он подчеркнул, что необходимо поощрять не только успеваемость, но и участие молодых людей в различных социальных и экономических проектах, сообщает МОЛДПРЕС.

Стипендию выиграли четыре студентки, которые были отобраны администрацией Бельцкого государственного университета. Председатель парламента Андриан Канду выступил с инициативой о предоставлении стипендий лучшим студентам северного региона страны во время визита в Бэлць осенью прошлого года.

Председатель парламента рассказал молодым людям о работе парламента, показал им основные залы и подарил им ряд информационных материалов о законодательном процессе.

Победителями стипендий председателя парламента в 2018 году стали:

Валерия Круду, студентка Факультета реальных наук, экономики и окружающей среды, является волонтером, призером многочисленных олимпиад.

Кукулеску Анна, студентка Факультета права и социальных наук, активно участвует в проекте по Восстановлению и увековечению исторической памяти жертв тоталитарного коммунистического режима.

Даниела Тринкэ, студентка Факультета немецкого и английского языка и литературы, активно участвовала в различных научных и социальных проектах.

Плотинику Анна, студентка Факультета образования, психологии и искусств, получила стипендию посредством программы Erasmus в Питешть.

Андрияан Канду второй год подряд предоставляет стипендии молодым людям, достигнувшим высоких результатов в учебе, а также активно участвующим в различных внеурочных мероприятиях социальной важности 23 мая в День парламента.

В прошлом году стипендию председателя парламента получили лучшие ученики Республиканского музыкального лицея им. Чиприана Порумбеску.

День парламента отмечается 23 мая, когда в 1991 г. , согласно постановлению Верховного Совета Молдавской ССР, XII созыва, который был создан в результате первых демократических выборов, бывшая союзная республика МССР стала Республикой Молдова, в Верховный совет – первым парламентом Республики Молдова.