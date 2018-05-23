На Ярмарке вакансий для молодежи было предложено более двух тысяч профессий

Более 60 работодателей предложили около 2000 рабочих мест на Ярмарке вакансий для молодежи и Форуме профессий в Кишинёве.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, вакансии были из следующих областей: информационные технологии, бухгалтерский учет, медицина, инженерное дело, менеджмент, торговля, услуги охраны и безопасности, легкая промышленность, сообщает МОЛДПРЕС. На открытии мероприятия министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь отметила, что будущим Республики Молдова является молодежь, поэтому повышение уровня их официальной занятости на рынке труда – наш приоритет. «Только в 2017 году в стране было создано около 60 тысяч рабочих мест, а с начала года было трудоустроено 5500 человек, из которых 3027 – в сельской местности», - сказала министр. На ярмарке молодые люди смогли ознакомиться с программами обучения, профориентации, пообщаться с работодателями, получить консультации по трудовому праву и трудовым отношениям, получить информацию о вакансиях в мун. Кишинэу. Соискатели могут проконсультироваться онлайн 23-31 мая на онлайн-ярмарке вакансий, в которой участвуют 150 работодателей, предлагающих 3700 рабочих мест. Форум профессий «Успешная карьера дома» и Ярмарка вакансий для молодежи организованы Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальным агентством занятости населения и Министерством просвещения, культуры и исследований.

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