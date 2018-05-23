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На участке столичной улицы Букурешть будет обустроена дополнительная полоса
// фото: МОЛДПРЕС
17:17, 23 May 2018
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Примэрия мун. Кишинэу сегодня объявила об обустройстве на улице Букурешть (участок между ул. Льва Толстого и б-ра Дачия) еще одной дополнительной полосы для поворота направо, в том числе полосы на виадук для оптимизации дорожного движения в этом районе.

По мнению местных властей, эти меры призваны повысить эффективность управления дорожным движением на артериях, связывающих сектора Центр и Ботаника в районе площади Овидия, сообщает МОЛДПРЕС.

В этой связи муниципальные службы будут выполнять работу по перемещению контактных столбов, столбов уличного освещения, видео мониторинга дорожного движения, светофоров, по обустройству пешеходных дорожек. Также будет перенесена остановка общественного транспорта «Площадь Овидия».

Городские власти призывают водителей придерживаться в этом районе временных дорожных знаков.




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