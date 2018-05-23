На обоих пунктах пропуска совместный контроль будет осуществляться на территории Украины в соответствии с принципом "одна остановка – одно окно". Это упростит передвижение людей, товаров и транспортных средств, сообщает МОЛДПРЕС.

Помимо улучшения условий пересечения государственной границы, будут оптимизированы импортно-экспортные операции и обмен информацией между сторонами. Это также повысит безопасность госграницы путем более эффективного противодействия трансграничной преступности.

В этой связи премьер Павел Филип призвал Таможенную службу и Пограничную полицию обеспечить, до конца исполнения полномочий правительства, совместный контроль и на других пунктах пропуска, особенно на приднестровском участке. «Пусть мы будем уверены, что и эта граница контролируется с точки зрения перехода людей, транспортных средств и товаров, а также уверены, что Республика Молдова контролирует все, что въезжает или выезжает на этом участке границы», - сказал премьер.

Совместный контроль на приднестровском участке молдавско-украинской границе стал возможен после подписания 6 октября 2017 года Двустороннего соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов на общих пограничных КПП на молдавско-украинской государственной границе. Документ вступит в силу 25 мая.

В то же время, чтобы привести в соответствие с положениями соглашения процедуры совместного контроля, проводимые на КПП «Кучурган – Первомайск», «Паланка – Маяки – Удобное», «Бричень – Россошаны», «Крива – Мамалига», «Ларга – Кельменцы», «Джурджулешть – Рени», правительство сегодня одобрило подписание новых протоколов между профильными учреждениями двух стран.

В настоящее время совместный контроль применяется в шести пограничных пунктах перехода молдавско-украинской границы, в том числе на приднестровском участке – на КПП «Первомайск-Кучурган». Республика Молдова и Украина имеют 67 общих пунктов перехода границы, из которых 25 находятся на приднестровском участке.