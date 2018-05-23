Правительство утвердило сегодня соглашение, подписанное в Киеве 12 апреля 2018 года с кабинетом министров Украины об авиауслугах, которое предусматривает либерализацию рынка воздушного транспорта между двумя странами.
В настоящее время двусторонние отношения в области воздушного транспорта регулируются Соглашением между правительствами двух государств от 20 марта 1993 года и рядом дополнительных протоколов, заключенных на основе положений настоящего документа между авиационными властями Республики Молдова и Украины, передаёт МОЛДПРЕС.
В новом соглашении содержатся положения, направленные на свободное установление тарифов в соответствии с принципами свободной и честной конкуренции, а также назначение ряда авиаперевозчиков для осуществления рейсов в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации. Соглашение должно вступить в силу не ранее 15 июля 2018 года.
Новые положения создадут условия для развития перевозок по воздуху между сторонами, в соответствии с международными стандартами, упростят деятельность операторов, создавая предпосылки для увеличения числа авиакомпаний, которые будут совершать полеты между двумя государствами. В этой связи повышение уровня конкуренции на рынке авиауслуг приведет к повышению качества обслуживания и будет способствовать снижению стоимости авиабилетов.
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