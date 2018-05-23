Валерия Маларчука приговорили к четырём годам лишения свободы

Валерия Маларчука, который был основным посредником между Ренато Усатым и Виталием Прокой в деле Германа Горбунцова, приговорили к четырём годам лишения свободы. Вердикт вынесла Апелляционная палата, где прокуроры обжаловали оправдательный приговор суда первой инстанции.

Приговор Валерию Маларчуку вынесли заочно - осужденный находится в международном розыске. Он признан виновным в контрабанде денег в особо крупном размере. Два года назад Маларчук незаконно ввез в страну 30 тысяч евро.



По словам прокуроров, деньги были его вознаграждением за согласие убедить Проку дать ложные показания о заказчике покушения на российского банкира. Между тем Герман Горбунцов назвал заказчиком лидера политформирования "Наша Партия" Ренато Усатого.



"Согласно показаниям свидетеля, Валерий Маларчук получил деньги из Российской Федерации за то, чтобы он убедил Виталия Проку изменить свои показания по делу о покушении на жизнь Горбунцова и выступить конкретно против человека, который назовёт Ренато Усатый", - сказала прокурор ПБОПОД Елена Черуца.



Приговор Апелляционной палаты подлежит исполнению, и может быть обжалован.



