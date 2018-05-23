Андрей Нэстасе не пришёл на дебаты с Ионом Чебаном

Один готов дискутировать, другой упорно отказывается. Кандидат в мэры столицы от Партии социалистов повторно пригласил оппонента от Партии "Платформа Достоинство и правда" на дебаты. Тот снова не пришел. Ион Чебан ждал Андрея Нэстасе зря.

"Господин Нэстасе, мне очень жаль, что вы не пришли. В том числе, вчера. Я - всегда готов. Выберите сами темы для дебатов. Я готов дискутировать в любом случае. Я не прячусь от дебатов", - сказал кандидат в мэры столицы от ПСРМ Ион Чебан.



Ион Чебан выразил надежду, что до второго тура выборов мэра столицы Андрей Нэстасе все же выйдет на публичные дебаты. Между тем лидер ППДП заявил, что готов дебатировать только в телевизионных студиях.



"Есть нормативная база, которая регламентирует проведение дебатов в Республике Молдова. Я думаю, что еще рано ходить вокруг Триумфальной арки", - отметил кандидат в мэры столицы от ППДП Андрей Нэстасе.



Второй тур выборов мэра Кишинева пройдет 3 июня. 20 мая Ион Чебан набрал почти на 20 тысяч голосов избирателей больше, чем Андрей Нэстасе.





