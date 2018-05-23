Один готов дискутировать, другой упорно отказывается. Кандидат в мэры столицы от Партии социалистов повторно пригласил оппонента от Партии "Платформа Достоинство и правда" на дебаты. Тот снова не пришел. Ион Чебан ждал Андрея Нэстасе зря.
"Господин Нэстасе, мне очень жаль, что вы не пришли. В том числе, вчера. Я - всегда готов. Выберите сами темы для дебатов. Я готов дискутировать в любом случае. Я не прячусь от дебатов", - сказал кандидат в мэры столицы от ПСРМ Ион Чебан.
Ион Чебан выразил надежду, что до второго тура выборов мэра столицы Андрей Нэстасе все же выйдет на публичные дебаты. Между тем лидер ППДП заявил, что готов дебатировать только в телевизионных студиях.
"Есть нормативная база, которая регламентирует проведение дебатов в Республике Молдова. Я думаю, что еще рано ходить вокруг Триумфальной арки", - отметил кандидат в мэры столицы от ППДП Андрей Нэстасе.
Второй тур выборов мэра Кишинева пройдет 3 июня. 20 мая Ион Чебан набрал почти на 20 тысяч голосов избирателей больше, чем Андрей Нэстасе.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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