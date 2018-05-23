Александр Пинчевский дал показания по делу о платных парковках

Два миллиона евро или 26% акций компании. Столько просил бывший глава управления транспорта Игорь Гамрецкий за подтасовку результатов тендера. Об этом заявил бизнесмен Александр Пинчевский, которого сегодня впервые заслушали в качестве свидетеля дела, по которому проходит обвиняемым бывший градоначальник Дорин Киртоакэ. Предприниматель подчеркнул, что с Киртоакэ не общался.

Бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ воздержался от каких-либо заявлений по этому поводу.



Игорь Гамрецкий показания Пинчевского комментировать не захотел.



"Я уже высказал свое мнение и не буду комментировать каждый случай отдельно. В моем случае решение принял суд. Я не буду комментировать что говорит один, второй, третий. Суд все прояснит", - сказал предприниматель Александр Пинчевский.



А прокурор предпочел высказаться после слушаний.



"После того, как закончим слушать показания Пинчевского, я прокомментирую его заявления", - отметил прокурор Дмитрий Ройбу.



Александра Пинчевского снова вызовут для дачи показаний 29 мая. Дело о платных парковках длится уже почти год. Дорина Киртоакэ обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. бывший мэр столицы настаивает на своей невиновности.





