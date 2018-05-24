В Ставченах пять водителей остались без номерных знаков

Пять водителей из Ставчен за ночь остались без номерных знаков. Все автомобили были зарегистрированны за границей. Злоумышленники оставили на лобовом стекле каждой машины записки с контактными данными, и указали сумму, за которую вернут номера.

"Человек уходит из системы почетно, и имеет ряд преимуществ. Мы посчитали несправедливым тот факт, что он допустил нарушение, а затем просто был уволен. Предлагаем внедрить механизм постоянного действия дисциплинарных наказаний", - сказал госсекретарь Министерства юстиции Николай Ешану.



Дисциплинарным нарушением будет считаться и вынесение вердикта, нарушившего основные права и свободы граждан. Документ также устанавливает упрощенную процедуру рассмотрения этих нарушений. Проект является частью реформы юстиции и одним из условий для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.







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