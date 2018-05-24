В Молдове отмечают международный день памяти жертв СПИДа

Международный день памяти жертв СПИДа отмечают сегодня в Молдове. По этому случаю в Кишинёве пройдет сразу несколько мероприятий. На стадионе Зимбру состоится товарищеский матч, в котором примут участие ВИЧ-инфицированные, общественные деятели, спортсмены и представители госструктур. Цель акции - показать, насколько важен здоровый образ жизни.

На стадионе будет работать мобильная клиника, где желающие смогут пройти быстрый тест на ВИЧ. По официальным данным в Молдове более восьми с половиной тысяч ВИЧ-инфицированных.

В 2017 от СПИДа скончались 239 человек. А в прошлом году зарегистрировали свыше 800 новых больных с диагнозом ВИЧ. Средний возраст таких пациентов - 39 лет.