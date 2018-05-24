За вождение в нетрезвом виде водителей будут лишать прав на четыре года

На три года будут лишать прав водителей, пойманных пьяными за рулём второй раз. В случае первого нарушения, они останутся без документов на полгода. Это предусмотрено в программе, направленной на борьбу с пьянством за рулём, которую накануне утвердило правительство. Нарушителей также приговорят к 240 часам общественных работ.

"Мне бы хотелось, чтобы пьяных водителей, а также тех, кто спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями, или сбил пешехода, привлекли к работам в морге или больницах. Ухаживая за инвалидами, они смогут увидеть к каким последствиям приводят их действия. Судебная инстанция должна учитывать состояние водителей, поскольку не все способны работать в морге", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Водителей, пойманных за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, лишат прав на четыре года. А чтобы вернуть документы, им придётся заново сдать экзамен. В случае, если у водителя не будет пассажира, который сможет вместо него сесть за руль, его машину отправят на штрафстоянку. Эвакуатор обойдется в 250 леев, а один час на стоянке - от 15 до 40 леев. Кроме того, до 900 леев увеличили штрафы за превышение скорости на 20 километров. А штраф за превышение скорости на 40 километров вырос до 1800 леев. Теперь документ должны рассмотреть в парламенте.

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