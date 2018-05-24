В Кишинёве обновят более трёхсот остановок общественного транспорта

В столице обновят остановки общественного транспорта. Сделают это в рамках государственно-частного партнёрства. С инициативой к властям обратился один из предпринимателей. Он предложил отремонтировать половину остановок в обмен на предоставление ему рекламных площадей.

Обновление одной остановки обойдётся от пяти до девяти тысяч евро.



Предприниматель обратился к властям с предложением о сотрудничестве ещё два года назад. И только сейчас в мэрии решили обсудить этот проект.



Несколько дет назад в рамках подобного проекта отремонтировали почти 300 остановок. Однако позже предприниматель, который отвечал за их состояние, обанкротился.



В 2006 году австрийская компания взялась переоборудовать и следить за состоянием половины остановок общественного транспорта. В обмен администрация фирмы сдавала в аренду рекламные площади другим бизнесменам. Сейчас многие из этих остановок находятся в плачевном состоянии: скамейки грязные, а крыши почти полностью разрушены.



Всего в столице около 600 остановок общественного транспорта.

