Умерла самая старая жительница Британии

Самая старая жительница Британии Бесси Камм скончалась в возрасте 113 лет.

Как пишет издание, женщина скончалась в английском городе Ротерем, не дожив шесть недель до своего 114-го дня рождения.

Титул самой пожилой британки она получила в июле 2016 года. Камм родилась в 1904 году, за годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов, сообщает РИА Новости.