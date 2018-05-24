В Италии один человек погиб в результате ДТП с пассажирским поездом

Пассажирский поезд местного сообщения столкнулся в среду вечером с фурой на севере Италии, один человек погиб, как минимум 15 пострадали.

Авария произошла в районе города Калузо к северу от Турина. Согласно первой поступившей информации, фура с литовскими номерами выехала на железнодорожные пути, когда на семафоре уже зажегся сигнал о приближающемся поезде.

В результате столкновения локомотив электрички сошел с рельсов, утащив за собой два из трех вагонов и повалив высоковольтные ЛЭП и столб освещения.