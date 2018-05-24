В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту шесть километров

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров.

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло в 02.55 по местному времени. После извержения последовал выброс ядовитых газов из картера.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана во вторник была объявлена эвакуация населения, которая затронула по меньшей мере 660 человек, пишет РИА Новости.

Как сообщает газета Jakarta Post, вулканический пепел достиг храмового комплекса Боробудур.

Боробудур, который расположен в провинции Центральная Ява на индонезийском острове Ява, был занесен в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший буддистский храм мира. Построенный в 750-842 годах из вулканического камня, Боробудур достигает 34,5 метра в высоту и имеет основание 123 на 123 метра. В 1991 году храм был отнесен ЮНЕСКО к числу объектов мирового наследия. В 1985 году Боробудур стал мишенью террористов — организованный исламистами мощный взрыв разрушил семь каменных ступ с изваяниями Будды.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.