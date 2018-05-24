Названы наиболее популярные страны среди молдавских туристов

Греция, Болгария и Турция - по-прежнему остаются самыми популярными направлениями для молдавских туристов. Число желающих отдохнуть в этих странах в этом году увеличилось на 15%. И это несмотря на то, что почти на столько повысилась и стоимость турпакетов.

Сами туристы признаются, что их привлекает цена и ближнее расстояние.



В случае покупки горящей путевки можно сэкономить до 20% средств. В прошлом году курорты Турции, Болгарии и Греции посетили более 150 тысяч молдавских туристов.







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