Возмутительный случай в столичном лицее: Учительница, обвиняемая в избиении ребёнка останется преподавать

Возмутительный случай произошел накануне в столичном лицее имени Георге Асаки. Там учительница подняла руку и оскорбила сына журналистки Марчелы Дедин.

По словам журналистки, все произошло на глазах у одноклассников мальчика.



Тем временем, учительница все обвинения в свой адрес опровергает.

Вскоре директор Борис Волосатый заявил, что в лицее провели внутреннее расследование, которое доказывает, что обвинения в адрес педагога были некорректными, таким образом, женщина останется преподавать.

Напомним, в среду, 23 мая журналистка Марчела Дедин сообщила на своей странице в фейсбуке, что преподаватель накричала на мальчика и поцарапала ему шею. Более того, она назвала ученика "политической проституткой". Журналистка отметила, что учительница позволяла себе подобные выпады и раньше. Но терпению настал конец. Из-за неадекватного поведения учительницы, которая в присутствии других родителей и детей унизила ее ребенка, он отказывается идти в школу.

Многие родители поддерживают поступок журналистки. С реакцией выступила и пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Она отметила, что некоторые преподаватели, несмотря на отличные знания, которыми владеют, из-за личных комплексов способны подавить ребенка, как личность, и не в состоянии оценить его талант и внутренний мир.



Журналистка подала заявление в Управление образования, молодежи и спорта, чтобы добиться справедливости, а омбудсмены по правам ребенка уже заявили о том, что возьмут этот случай под свой контроль.