В Мариуполе из гранатомета обстреляли детскую амбулаторию

В Мариуполе местный житель выстрелил из ручного гранатомета, повредив здание детской амбулатории. Об этом в среду, 23 мая, сообщила пресс-служба полиции Мариуполя.

Отмечается, что 47-летний мужчина пришел отделение полиции с корпусом от гранаты РПГ-22 в руках. Он рассказал, что неизвестный оставил во дворе заброшенного здания пакет с заряженным взрывным устройством. Найдя его, мужчина высадил гранату в воздух, после чего обратился в полицию.

Через несколько минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении оконной лудки в детской амбулатории и найдены обломки снаряда. Было установлено, что помещение повреждено в результате взрыва той же гранаты. Пострадавших нет.

Выяснилось, что у мужчины психическое заболевание и он состоит на учете в местной психиатрической больнице, передает korrespondent.net.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращеним с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.