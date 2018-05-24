Нэстасе продолжает избегать дебатов с Чебаном

Кандидат в мэры Кишинева от ППДП Андрей Нэстасе в очередной раз не пришел на дебаты со своим конкурентом - социалистом Ионом Чебаном. Последний иронично прокомментировал это анекдотом: "-Едут два поезда навстречу другу-другу и не встретились. Почему? - Не судьба".

На своей странице в соцсетях Чебан призвал Нэстасе не избегать дебатов и бесстрашно приходить на них. "Пусть мэром станет самый профессиональный из нас", - написал социалист. В этой же публикации лидер первого тура рассказал, что на этот раз его встреча с Нэстасе должна была состояться в эфире программы In Profunzime телеканала ProTV. Но несмотря на то, что стороны и ведущая Лорена Богза договорились об этом еще в воскресенье, Андрей Нэстасе неожиданно отказался в канун съемок. Ион Чебан призвал Андрея Нэстасе объяснить свое поведение, и напомнил конкуренту, что это происходит не впервые. Ранее социалист предложил Нэстасе провести публичные дебаты в центре столицы и ответить на вопросы как журналистов, так и гражданского общества. Однако второй на них так и не пришел. "Андрей, приходи, не бойся!" - заявил Чебан. Но вместо обсуждения проблем города, Нэстасе посещает футбольные матчи с женой и торжествует на храмовом празднике в Крикова. Об этом свидетельствуют фотографии, который он сам выкладывает на своей официальной странице в соцсетях, никак не комментируя многочисленные отказы от дебатов с контр кандидатом в мэры.

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