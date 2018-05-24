Россияне остаются в тройке самых частых истцов в лондонских судах

Российские миллиардеры входят в тройку самых частых пользователей услуг лондонских судов в течение последних трех лет. Об этом в четверг, 24 мая, пишет Инопресса по ссылкой на Financial Times.

"Исследование 158 коммерческих споров, заслушанных в Лондоне, показывает, что на протяжении последних трех лет российские истцы неуклонно входили в тройку тех, кто пользуется услугами лондонских судов, рассматривающих торговые дела. С марта 2017 года по апрель этого года в лондонских коммерческих судах прошли слушания по двум десяткам российских дел", - написал корреспондент FT Джейн Крофт.

За последний год Высокий суд заслушал целый ряд российских дел, включая иск Елены Батуриной, вовлеченной в спор с Александром Чистяковым относительно строительства недвижимости в Марокко. Среди других случаев - спор по облигациям между Россией и Украиной. А на прошлой неделе в Высоком суде появились Олег Дерипаска и Владимир Потанин в рамках разбирательства по поводу контроля над Норильским никелем.

Партнер юридической фирмы Hogan Lovells Крис Хардман считает, что объем российских дел в английских судах не уменьшится, передает korrespondent.net.

"Я не думаю, что число упадет, потому что в соглашениях используются английские нормы права, и английские суды сейчас прочно утвердились в рассмотрении такого рода споров", - подчеркнул он.

Отмечается, что лондонские суды также рассматривают большое количество исков из Казахстана, касающихся разбирательств вокруг БТА Банка.