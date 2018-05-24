В Якутии произошло массовое убийство: мужчина застрелил пятерых, позже покончил с собой

Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек и покончил с собой в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса.

Глава села Булгунняхтах Денис Уваров рассказал, что нападавший ворвался в дом к своим соседям, где убил четверых взрослых и одного ребенка. После этого мужчина покончил с собой, сообщает gazeta.ru.

По словам местных жителей, нападавший переехал в село и купил здесь дом около 10 лет назад. Его считали нелюдимым и психически неустойчивым.

«Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство», — сказал один из местных жителей.

На месте трагедии работают правоохранительные органы.