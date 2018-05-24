Без воды: водоемы, которым грозит исчезновение с карты Земли

«Почему высыхает Аральское море?» — «Там баржа с памперсами затонула». Анекдот не смешной, как и судьба всех высыхающих водоемов. Многие из них пока переливаются волнами и криками чаек, другие вот-вот превратятся в пыль. Мелкие ручьи и озера могут исчезать и появляться на нашей планете постоянно, а вот крупные водоемы терять очень жаль. Тем не менее с некоторыми из них, похоже, придется распрощаться навсегда. Виной тому во многом сами люди.

Какие моря и озера в скором будущем могут превратиться в пустыню и почему — в материале «Моей Планеты».

Мертвое море, Палестина, Израиль, Иордания

Злой рок уготовил этому чуду природы оправдать свое название дважды. За последние 40 лет площадь Мертвого моря уменьшилась на треть. В 1977 году его постигла участь Арала: море разделилось на две части — северную и южную. Обмеление продолжается, уровень воды падает в среднем на 1 м в год. Основные причины — человеческий фактор: хозяйственное использование вод, ранее впадавших в водоем, выкачивание грунтовых вод. Небольшую роль играют и изменения климата.

Мировой аттракцион, куда съезжаются тысячи туристов, чтобы «почитать газету» на воде, подлечить кожные заболевания и просто насладиться местным колоритом, по подсчетам специалистов, может исчезнуть с лица земли уже приблизительно через 50 лет. Вместо целебного водоема останется гигантский солончак. Море еще можно спасти, однако страны, граничащие с водоемом, делать этого не спешат — слишком дорого.

Озеро Чад, Центральная Африка

Это озеро называют «морем Сахары», ведь это самое большое водохранилище на Черном материке. Точный возраст озера Чад не известен, но оно считается реликтовым остатком древнего озера Мега-Чад, акватория которого достигала 300 000 — 400 000 км². А 7000 лет назад возросла до такой степени, что достигла порядка 1 млн км². Озеро широкое, но очень мелкое. Сегодня средняя его глубина составляет всего 1,5–2 м, и потому оно быстро мелеет в сухую погоду. Впрочем, за многие тысячи лет так и не исчезло совсем.

Объем воды в озере зависит от сезона и количества выпавших осадков. Но тенденция к постепенному уменьшению началась в 1960-х годах. Всему виной бесконтрольный забор воды как из самого Чада, так и из его главных артерий — рек Шари и Логоне. Идеи по спасению «моря Сахары» ведутся с 1970-х годов, однако воз, похоже, остается в исходной точке отправления. Прогноз ученых говорит, что примерно к 2030 году более 30 млн жителей Камеруна, Нигерии, Нигера и Республики Чад, а также обитатели озера: ламантины, гиппопотамы, крокодилы и другие животные — могут лишиться источника жизни.

Большое Соленое озеро, США

Большое Соленое озеро в США, возле которого находится знаменитый город Солт-Лейк-Сити, — это остаток реликтового водоема под названием Бонневиль, который разливался здесь на 58 000 км² и образовался примерно 32 000 лет назад. Но 16 800 лет назад почти весь водоем пересох, превратившись в солончак, оставив после себя лишь напоминание — Большое Соленое озеро. Как и многие водоемы такого типа, оно сильно зависит от сезонности. Все потому, что Большое Соленое озеро находится в очень засушливом месте и лежит на высоте 1280 м над уровнем моря. Осадки здесь решают все.

Озеро Урмия, Иран

Озеро Урмия, расположенное на высоте 1275 м над уровнем моря в северо-западной части Ирана, считается одним из самых больших бессточных соленых водоемов на планете. Еще в 1984 году его площадь была равна 20 000 км², но к сегодняшнему дню сократилась более чем на 70%. По подсчетам местных ученых, в случае полного пересыхания озера на его месте останется 10 млрд тонн соли, а 14 млн человек, проживающих по соседству с водоемом, будут вынуждены навсегда покинуть родные края.

Причины этого не балуют разнообразием: неконтролируемый забор воды и многолетние засухи. В 2014 году эксперты предвещали, что озеро может полностью превратиться в болото в 2018 году. К счастью, в том же году иранское правительство совместно с ООН выработали план по спасению водоема, обошедшийся стране в миллионы долларов. Благодаря этому, а еще долгожданным осадкам озеро удается потихоньку восстанавливать. Но ученые предупреждают: стоит опустить руки, и водоем будет потерян навсегда.

Аральское море, Казахстан

В 1950-х годах Арал был четвертым по величине озером в мире. Его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, а максимальная глубина — 68 м. Сегодня уходившее за горизонт озеро, гордо именовавшееся морем, превратилось в мелкий водоем, стремительно двигающийся к статусу «лужа». А началось все, как водится, с благих намерений — освоения целины, когда в 1950–1960-х годах в регионе стала функционировать сеть оросительных каналов, призванных превратить сухие казахские степи в цветущий оазис.

Этого так и не произошло (хотя орошение полей было налажено), а море обмелело. В 1961 году уровень воды в Арале за год упал примерно на метр. Дальше море мелело от 20 до 80–90 см в год. К 1989 году оно разделилось на два моря: Большое и Малое — соединенных узкой протокой. В 1980-х годах здесь добывали до 60 000 т рыбы, сегодня рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, в Большом из-за повышенной солености вся рыба погибла.

Арал продолжает мельчать. Впрочем, расчеты показывают, что потери воды на орошение составляют только 23% в год, 15% берут на себя климатические факторы, такие как глобальное потепление, а 62% уходит в земные недра. Но спасти море уже нельзя. Неумолимые прогнозы Европейского космического агентства говорят, что Арал должен исчезнуть уже буквально через пару лет.

Озеро Хунцзяньнао, Китай

Хунцзяньнао, расположенное в провинции Шэньси, в XII веке увеличило свою площадь в четыре раза благодаря тому, что река Хуанхэ изменила свое русло и направила свои воды в озеро. Так появился четвертый по величине пресный водоем в Китае и крупнейшее пресноводное озеро в стране, расположенное в пустынной местности. Именно поэтому жители Поднебесной зовут его «жемчужиной пустыни».

Увы, китайцы могут лишиться своего сокровища — озеро пересыхает, причем стремительно. За последние 50 лет площадь его сократилась более чем на 50%. Главная причина — плотины, которые в значительной степени перекрыли доступ рек к водоему. Экологи бьют тревогу, хотя прогнозов об окончательном исчезновении водоема пока не дают.