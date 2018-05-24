Дипломатов США в Китае предупредили: опасайтесь непонятных звуков

Госдепартамент США призвал своих сотрудников, работающих в Китае, сообщать о любых проблемах со слухом и зрением, после того как один из работников сообщил об испытываемых им странных симптомах.

Как сказано в заявлении, распространенном американским посольством в КНР, у пострадавшего возникли "едва ощутимые неявственные, но при этом нетипичные ощущения звука и давления".

Пресс-секретарь посольства Джинни Ли рассказала, что неназванный сотрудник испытал "целый ряд физических симптомов" в период между концом 2017 и апрелем 2018 года, когда он работал в американском консульстве в городе Гуанчжоу.

Сотрудника отправили в США, и 18 мая в посольстве узнали, что ему диагностировали слабую травму головного мозга, сообщила Ли.

"Пока мы не знаем, что стало причиной этих симптомов, и нам неизвестно, происходило ли что-либо подобное в Китае - в дипломатическом корпусе или за его пределами", - говорится в заявлении Госдепа.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что по медицинским характеристикам случившееся напоминает недавнюю предполагаемую "акустическую атаку" на американских дипломатов на Кубе, передает ВВС.

"Американское правительство подходит к этим сообщениям очень серьезно, и о происшедшем были уведомлены находящиеся в Китае сотрудники". В сообщении содержится предупреждение: "Если, находясь в Китае, вы почувствуете любые необычные резкие слуховые или другие ощущения, сопровождающиеся необычными звуками или пронизывающим шумом, не пытайтесь установить их источник. Вместо этого переместитесь куда-нибудь, где эти звуки не будут слышны".

Отношения между Китаем и США в последнее время довольно сильно охладели на фоне опасений о начале между двумя странами торговой войны. Ли отметила, что китайские власти пообещали провести расследование и принять необходимые меры.