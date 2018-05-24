Крупнейший банк Германии сократит тысячи сотрудников

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует сократить более 7 тысяч рабочих мест. В ходе предстоящей реструктуризации число сотрудников финансового учреждения должно уменьшиться с нынешних 97 тысяч до "значительно менее" чем 90 тысяч.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 24 мая, перед собранием акционеров Deutsche Bank. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что работы в банке лишатся до 10 тысяч человек.

Новый глава банка Кристиан Зевинг, вступивший в эту должность в апреле текуещго года, планирует радикально реорганизовать бизнес. Четверть рабочих мест будет сокращено в подразделении, занимающемся торговлей ценными бумагами.

Кроме того, в планах банка на 100 млрд евро сократить выручку, которую он получает от инвестиционной деятельности и обслуживания компаний, что составляет примерно 10% средств, полученных в первом квартале 2018 года. В работе с хедж-фондами банк намерен сократить выручку на четверть, или на 50 млрд евро. Большую часть изменений планируется провести в нынешнем году.

Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками – уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м – 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории банка, передает korrespondent.net.