Московский школьник принес в школу нож и напал на сверстника

В Москве подросток напал с ножом на другого ученика в школе.

Инцидент произошел в школе на Планерной улице на северо-западе города. Отмечается, что участникам конфликта по 16 лет.

В столичном управлении МВД уже подтвердили эту информацию, на месте работают сотрудники полиции, пишет lenta.ru.

18 апреля в Башкирии подросток устроил резню и поджог в школе. В результате пострадали две ученицы, учитель информатики и сам виновник ЧП, пытавшийся покончить с собой. Сообщалось, что девятиклассник предупреждал о своих намерениях в социальных сетях и не скрывал принадлежности к сообществу «колумбайнеров».