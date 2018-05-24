Сколько увезли и куда: статистика экспорта молдавского вина

В прошлом году 45% вина, произведённого в Молдове, было экспортировано в европейские страны, 20% – в страны Содружества Независимых Государств, а 17% – в Китай. Совокупный проданный объём составил 14 миллионов декалитров, на сумму свыше 125 миллионов долларов.

Как сообщает IPN, такие данные были представлены в ходе публичных слушаний по ситуации в винодельческом секторе, проведённых парламентской Комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

В 2017 году продвижение молдавских вина осуществлялось в 15 странах мира, в рамках более ста рекламных кампаний. Запланированные на эти цели расходы составили 27 396,8 тысячи леев, было использовано 76% этой суммы.



Госсекретарь при Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука рассказал о государственной политике в винодельческом секторе, в том числе о его субсидировании, о действиях властей и производителей, а также о предложениях по совершенствованию законодательства в этой области.



В числе текущих действий чиновник назвал закладку маточных плантаций в Научно-практическом институте садоводства и пищевых технологий, которые позволят создать сырьевую базу посадочного материала – черенков, производимых в Молдове. Инициатива, реализуемая министерством совместно с Национальным офисом винограда и вина и партнёрами по развитию, находится на своей завершающей стадии.