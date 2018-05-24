Учёные назвали причину появления загадочных инопланетных сигналов

Астрономы Торонтского университета Астрономы названи причину появления загадочных инопланетных сигналов. Они выяснили, что пульсар B1957+20, прозванный Черной Вдовой, испускает радиоизлучение, частота которого напоминает повторяющиеся быстрые радиовсплески у объекта FRB 121102.

Природа последнего точно неизвестна, однако существуют версии, что излучение могут испускать сливающиеся друг с другом нейтронные звезды, сверхновые или даже инопланетные цивилизации. Статья ученых опубликована в журнале Nature, сообщает Лента.ру.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Ряд ученых полагает, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 и 2015-2017 годах.

Пульсар B1957+20 является частью двойной системы, куда входит также коричневый карлик. Нейтронная звезда обращается вокруг последнего, делая оборот за 9,2 часа, в результате чего периодически происходят затмения, длящиеся 20 минут. Ученые выяснили, что пульсар должен постепенно разрушать свой спутник. Объект также обладает мощными магнитными полями, которые создают направленные в противоположные стороны пучки излучения, также воздействующие на карлик. В результате образуется облако плазмы, которое искажает свет от пульсара, действуя как линза.

Такие условия позволили астрономам детально изучить спектр излучения B1957+20. Оказалось, что пульсар испускает радиоволны, которые искажаются линзой таким образом, что начинают напоминать быстрые радиовсплески, наблюдаемые у FRB 121102. Это подтверждает версию, что «инопланетные сигналы» на самом деле являются результатом прохождения электромагнитного излучения через облака горячей плазмы в галактиках.