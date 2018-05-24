Актера из сериала "Мент в законе" задержали по подозрению в грабеже

В Москве по подозрению в грабеже задержан актер из сериала «Мент в законе» Илья Уткин. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил прессе источник в правоохранительных органах.

Мужчину за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС и в ходе проверки выяснилось, что водитель в розыске по подозрению в грабеже.

По словам источника, произошел бытовой конфликт: актер был в гостях и там поссорился с подругой. Он ушел из квартиры, прихватив ее телефон, а женщина обратилась с заявлением в полицию.

Уткин снимался в фильмах «Брат 2», «Все включено», сериалах «Карпов», «Бессонница», «Город соблазнов», «Мент в законе». Актер занимался боксом, был победителем чемпионата России по армрестлингу, боям без правил. Уткин работал в личной охране, занимался постановкой трюков и боевых сцен на «Мосфильме», напоминает Лента.ру.