"Дьявольски гениальный" трюк девушки-шопоголика восхитил пользователей сети

Интересный трюк девушки-шопоголика из Великобритании восхитил пользователей сети. Британка поделилась секретом, благодаря которому ей удается скрывать маниакальную любовь к покупкам в интернете от родителей ее парня. Об этом она рассказала в Twitter.

По словам девушки-шопоголика, она живет вместе со своим молодым человеком и его родственниками и не хочет, чтобы близкие знали о ее вредной привычке тратить все деньги на вещи из интернета. Поэтому она начала заказывать товары на имя своего парня, так что все претензии от родителей получал только молодой человек. «Когда его нет рядом, я просто соглашаюсь с его родственниками по поводу того, что он тратит кучу денег на товары из интернета», — написала девушка.

Ее пост быстро набрал вирусную популярность: за несколько дней ему поставили более 43 тысяч лайков. В комментариях отметились другие девушки, которые взяли такой способ себе на заметку, пишет lenta.ru.

Как оказалось, некоторые из них уже давно практикуют обман родственников. «Я тоже так делаю! Так рада, что я не одна», — написала еще один шопоголик. Другие назвали план девушки «дьявольски гениальным».

Ранее пользователи соцсетей похвастались свиданиями с бородатыми ящерицами: хозяева питомцев стали выкладывать фотографии, на которых они развлекались со своими пресмыкающимися.