Американку во время покупки машины попросили доказать, что она не робот

Жительница американского штата Флорида Марси Робин покупала автомобиль Fiat 500X в дилерском центре своего города. Она находилась на финальном этапе заключения соглашения, когда заметила среди бумаг просьбу подтвердить, что она не робот.

Как сообщает tjournal.ru, это не была онлайн-покупка: Робин сидела в кабине перед продавцом. В её руках был распечатанный лист бумаги с «капчей» — системой reCAPTCHA, призванной определить, человек перед ней или нет. Загвоздка в том, что проверку размещают на сайтах, чтобы защититься от ботов. В реальной жизни Робин просто пришлось поставить галочку в нужном поле: "Я покупала сегодня машину, и меня попросили доказать — с ручкой, на бумаге — что я не робот", - написала клиентка в Твиттер.

Американка рассказала изданию Jalopnic, что не ожидала подобных тестов во время покупки автомобиля. После разговора журналист позвонил в центр Флориды и выяснил, что не ошибка, а стандартная процедура.

" -Продавец подавал мне каждую бумагу с коротким пояснением, для чего это. И тут передаёт мне страницу, на которой ничего, кроме «капчи». И говорит: «А это только для того, чтобы убедиться, что вы не робот». - Я сказала: «Серьёзно?». Не знаю, как долго он этим занимается и может для него это нормально, но он такой: «Ага», рассказала покупательница.