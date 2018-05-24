Нэстасе ждут на дебатах, словно опаздывающую девушку

Очередной отказ Андрея Нэстасе без объяснений участвовать в дебатах с конкурентом на пост мэра столицы Ионом Чебаном стал поводом для насмешек. Пользователи соцсетей сравнили Андрея Нэстасе с девушкой, которая опаздывает на свидание.

В интернете появилась фото-пародия на сложившуюся ситуацию. На ней изображен памятник влюбленным, который установлен на столичной пешеходной улице. Напомним, уличная скульптура показывает сцену, когда молодой человек с цветами смотрит на часы, в ожидании любимой. А опаздывающая девушка, держа туфли на каблуках, бежит ему навстречу. Вот только вместо парня на фото-пародии изображен Ион Чебан, а опаздывающая девушка - Андрей Нэстасе. Напомним, кандидат в мэры Кишинева Андрей Нэстасе в очередной раз проигнорировал приглашение своего конкурента Иона Чебана принять участие в дебатах. И если ранее он не являлся на публичные дебаты в центре столицы, где социалист в итоге сам отвечал на вопросы журналистов и гражданского общества, то теперь Нэстасе в последний момент передумал участвовать в дебатах на ТВ. На своей странице в соцсетях социалист Ион Чебан написал, что несмотря на предварительную договоренность еще в воскресенье, в канун съемок Нэстасе просто отказался. При этом никаких объяснений и даже упоминания дебатов на странице в соцсетях Нэстасе просто нет.

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