В Молдове создадут Реестр разрешительных документов

Кабмин утвердил положение о порядке ведения Реестра разрешительных документов, устанавливающее процедуры и механизм регистрации и учета систематизированной информации, собранной в ходе создания и ведения данного документа для регистрации и учета разрешительных актов.

Как сообщает Молдпрес, положение устанавливает способ ведения Реестра, доступ, регистрацию и подачу информации о разрешительных документах, выданных в Молдове, безопасность, и неприкосновенность взятой на учет информации, процедуру регистрации разрешительных актов, изменение и удаление информации из Реестра разрешительных актов. Это государственный реестр, и ведется с целью регистрации разрешительных актов, и обеспечения консультаций с государственными органами, физическими лицами и экономическими операторами, а также для получения выписок из него.

Владельцем Реестра разрешительных актов будет Министерство экономики и инфраструктуры, с правом управления им и использования данных из Реестра, а также ресурсов, в рамках, установленных владельцем, а держателем Реестра разрешительных документов – Агентство публичных услуг.

Правительство одобрило также Концепцию автоматизированной Информационной системы по управлению и выдачи разрешительных документов.

Министр экономики и инфраструктуры отметил, что в июне нынешнего года будет создано «единое окно», посредством которого в ближайшее время будут выданы 29 разрешительных актов.

Перечень разрешительных актов, одобренных парламентом, содержит 152 акта и делится на три компонента: лицензии, разрешения и сертификаты.

Эксперты Международной финансовой группы Всемирного банка констатировали недавно, что представители бизнеса в Республике Молдова сэкономили 12 миллионов долларов после того, как правительство значительно сократило число разрешительных актов.