Cуд Нью-Йорка запретил Трампу блокировать пользователей Твиттера

Федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Твиттера из-за критики в свой адрес. Как сообщило The New York Times, суд счёл баны нарушением Первой поправки к Конституции США.

Судьёй выступила Наоми Райс Бухвальд, назначенная на должность Биллом Клинтоном в 1999 году. Она постановила, что блокировка в Твиттере нарушает право граждан США на свободу слова, передает tjournal.ru.

Иск против Трампа подал Институт первой поправки имени Найта Колумбийского университета США (Knight First Amendment Institute). В обращении говорилось о семи пользователях Твиттера, которых заблокировал президент. Истцы заверили, что Трамп не может на основании политических взглядов лишать доступа к своему блогу, ставшему площадкой для споров и дискуссий.

Представитель Министерства юстиции США заявил CNBC, что власти «с уважением вынуждены не согласиться» с решением суда и пока думают, что делать дальше. У Белого дома есть 60 дней на обжалование постановления. Ранее, сразу после первых судебных слушаний, американское правительство заявило, что блокировки в личном аккаунте Трампа не противоречат Конституции.

По данным CNBC, всего президент заблокировал около 150 верифицированных пользователей соцсети и ещё «как минимум сотни» остальных учётных записей.

После инаугурации в январе 2017 года Трамп начал пользоваться официальным аккаунтом в Твиттере (23,2 миллиона подписчиков), который передаётся от президента к президенту. Вместе с тем глава государства продолжил публиковать записи в личной учётной записи, у которой 52,2 миллиона подписчиков. Речь в иске шла именно о личном аккаунте Трампа.