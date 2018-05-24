Взял аванс и пропал: жителя столицы подозревают в мошенничестве

44-летний уроженец Кантемирского района пожаловался на мошенника. Мужчина обратился в Инспекторат полиции сектора Буюканы, заявив, что был обманут неизвестным, которого он нашел по объявлениям в интернете об импорте автомобиля.

Перевозчик взял у мужчины 4 тысячи евро под расписку в качестве аванса, обязуясь в течение 20 дней ввезти автомобиль "Toyota Prius”, а затем пропал. Было заведено уголовное дело по факту "мошенничество".

Началось расследование. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый - 43-летний житель столицы. Отмечается, что он и ранее был судим за подобные злодеяния. Кроме того, сейчас мужчина подозреваемся еще в 13 преступлениях, совершенных по такой же схеме.

Виновному грозит штраф или от двух до шести лет тюрьмы.