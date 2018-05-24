Компания BMW опубликовала тизер вседорожника X5 следующего поколения. В ролике производитель показал процесс испытания автомобиля в различных условиях – на дорогах общего пользования, в условиях холодного климата и в песках.
Прототипы нового BMW X5 проходили испытания на зимнем полигоне шведского Арьеплуга, на гравийных дорогах Южной Африки и в пустынях США. Кроме того, автомобили ездили в тропическом климате, по горным серпантинам, разбитому бездорожью, а также на скоростной трассе в Талладеге (штат Алабама, США) и на «Северной петле» Нюрбургринга, сообщает motor.ru.
Внедорожник будет построен на модульной платформе CLAR, которая использовалась при разработке седана 7-Series последнего поколения. В конструкции модели увеличится количество используемой высокопрочных сталей и композитных материалов. BMW X5 станет легче предшественника, будет предлагаться с адаптивной подвеской и «интегральным активным рулевым управлением», которое дебютирует на этой модели. Подробностей об этой системе пока нет.
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