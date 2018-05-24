Дважды мама: Светлана Лобода родила дочку

Известная певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. В свои 35 лет она родила дочку в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что роды прошли без осложнений.

Также известны некоторые подробности о малышке. Её вес — три килограмма, а рост — 48 сантиметров. И мама, и дочка чувствуют себя хорошо.

Отцом малышки является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама Лобода неоднократно подогревала слухи о своей беременности именно от рокера. Однако официально имя отца девочки всё ещё остаётся в секрете, пишет life.