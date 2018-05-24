Внимание! Жителей Молдовы предупреждают о высоком риске природных пожаров

Жителей Молдовы предупреждают: до 31 мая на большей части территории страны высок риск природных пожаров.

Граждан просят не разжигать либо не оставлять без присмотра открытый огонь поблизости от строений, на территориях с сухой растительностью, особенно, если рядом находятся леса, плантации или другие огнеопасные объекты.

Существует риск возгораний и распространения огня на сельхозугодьях, складах для хранения кормов, в лесополосах, а также в домашних хозяйствах.

Также запрещается проводить работы, которые создают благоприятные условия для возгораний.