Ford Focus вошел в топ‐10 самых продаваемых машин Европы

По итогам апреля текущее поколение Ford Focus признано одним из 10 самых продаваемых моделей на территории Европы.

Европейские дилеры марки начали прием предзаказов на новый Focus. Его продажи стартуют летом 2018 года.

Лидерство среди наиболее продаваемых моделей на европейском рынке остается за Volkswagen Golf. Как уточнили в исследовательской компании JATO Dynamics, в прошлом месяце продано 39,35 тысячи этих машин. Рост продаж составил 13%.

Второе место досталось Renault Clio с результатом 37,32 тысячи реализованных автомобилей. Третье — у Volkswagen Polo (36,33 тысячи единиц).

В первой пятерке оказались Ford Fiesta, который выбрали 23,77 тысячи покупателей Европы, и Peugeot 208 с 20,81 тысячи проданных экземпляров, сообщает 360tv.

В топ-10 вошли Volkswagen Tiguan, Dacia Sandero, Renault Captur, Skoda Octavia и Ford Focus.