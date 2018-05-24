Парламент Израиля обсудит вопрос о признании геноцида армян

Израильские парламентарии постановили провести пленарное обсуждение вопроса о признании геноцида армянского народа на фоне обострения отношений с Турецкой республикой.

На этот раз решение не встретило возражений со стороны правительства, которое в прошлом старалось блокировать подобного рода инициативы, сообщает 360tv.

Автор предложения, лидер левой партии «Мерец» Тамар Зандберг заявила о том, что непризнание геноцида армян является моральным пятном на израильском государстве, особенно если это происходит в угоду политической коньюнктуре.

За то, чтобы обсуждение вопроса происходило всем составом парламента, а не как это бывало до сих пор, в комиссиях, проголосовали все 16 депутатов, которые присутствовали в зале. В настоящий период времени дата дебатов не назначена.

Голосование в Кнессете прошло в разгар резкого обострения израильско-турецких отношений со взаимной высылкой послов и генеральных консулов. Причиной дипломатического кризиса стало возмущение, вызванное в Анкаре гибелью десятков палестинцев в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.