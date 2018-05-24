Apple признали самым дорогим брендом по версии Forbes

Самым ценным брендом 2018 года, по версии Forbes, стала американская компания Apple, стоимость которой оценивается в 182,8 миллиарда долларов – на 8% больше, чем годом ранее. Среди пяти лучших также оказались Google, Microsoft, Facebook и Amazon.

Стоимость Google оценили в 132,1 миллиарда долларов. Он показал рост на 30%. Microsoft — 104,8 миллиарда, Facebook — 94,8. Amazon впервые оказался пятой строчке с показателем в 70,9 миллиарда долларов, обогнав в рейтинге Coca-Cola , пишет агентство.

Среди 100 лучших — только бренды, работающие в США. Forbes не включил в свой список Alibaba и Tencent из Китая. Всего в рейтинге 54 американские компании, 12 немецких и по семь японских и французских, сообщает 360tv.