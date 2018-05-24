"Семейка Адамс с миллиардами долларов": сестра Меган Маркл резко высказалась о британских монархах

Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл дала новое скандальное интервью, в котором резко высказалась в адрес королевской семьи Британии. Женщина сравнила ее с "семейкой Адамсов", однако с миллиардами долларов. Об этом пишет The Sun.

Свое мнение по поводу недавней свадьбы сводной сестры Саманта высказала на своей Twitter-странице, передает korrespondent.net. Она также отметила, что мать Меган Маркл на ее свадьбе выглядела, словно "хоккеист на штрафной скамейке".

"Она, вероятно, сидела там и плакала, потому что знала, что она продалась за деньги больше, чем кто-либо, а еще она изолировала нашего отца. Виновна", - отметила женщина.

Также Саманта заявила, что недавнее интервью матери Меган с Опрой Уинфри было инициировано для того, чтобы она могла "подзаработать на славе дочери". По словам родственницы герцогини, именно мать передала СМИ детские фото Меган.

Известно, что Саманта Маркл на свадьбу Меган и принца Гарри приглашена не была. Что касается отца Меган Маркл, то он заявил о невозможности прибыть на торжество из-за плохого самочувствия.