Деньги не греют: украинский чиновник попался на необычной взятке

Украинские правоохранители задержали чиновника одного из отделов Винницкого горсовета на получении нетрадиционной взятки. Он требовал и получил отопительную технику. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник вымогал взятку от победителя тендера на выполнение ремонтных работ в учебных заведениях города. Однако, он просил предоставить ее не деньгами, а в виде обогревателя. передает korrespondent.net.

"За подписание актов выполненных работ и за не создание препятствий при приеме строительно-монтажных работ по завышенным ценам чиновник получил технику, стоимость которой 37 тыс. гривен. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли имущество, полученное им в качестве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Чиновнику объявили о подозрении по статье получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.