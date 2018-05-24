Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Он не назвал имен российских военных, которые служили в экипаже «Бука», сбившего малайзийский лайнер.

«Все машины в конвое, сопровождавшем ракетный комплекс, входили в состав вооруженных сил России», — заявил Уилберт Паулиссен.

В докладе о предварительных результатах расследования катастрофы малайзийского «Боинга», который был ранее представлен международной следственной группой, говорилось, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. При этом участники официального расследования не уточняли, какой военной части принадлежал зенитный комплекс, передает meduza.io

53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил России упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что «Бук» принадлежал именно этой военной части.



Россия возлагает ответственность за крушение «Боинга» на Украину. Производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей» рассказал о результатах моделирования, показавшего, что малайзийский лайнер сбили ракетой из «Бука» с территории, которую контролировали украинские военные. Следственный комитет России неоднократно утверждал, что «Боинг» сбили ракетой с украинского боевого самолета.



В результате катастрофы «Боинга», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, погибли 298 человек.