Опубликовано видео с места массового убийства в якутском селе

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места массового убийства в якутском селе Булгунняхтах, где погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что в четверг днем один из местных жителей Булгунняхтаха напал на односельчан. Жертвами стали пять человек, в том числе десятилетний ребенок. Потом мужчина покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

На видео СК РФ, которое опубликовано в мессенджере "ТамТам", следователи производят допрос местных жителей, также происходит осмотр предполагаемого средства убийства — гладкоствольного ружья "Вепрь".

Ранее сообщалось, что в доме, где застрелили троих человек, находилась девочка, которая сумела спрятаться и спастись. Ее бабушка и дедушка в тот момент находились в огороде на другом участке и тоже остались живы. Теперь девочка, потерявшая мать, будет находиться под их опекой.