В Турции за 8 млн долларов продают античный город Баргилия

В Турции за восемь миллионов долларов на продажу выставлен античный город Баргилия, расположенный в 30 километрах от Бодрума. По преданию этот город был основан Беллерофонтом (Гиппоноем) и назван в честь его друга Баргила, с которым он вместе сражался с Химерой. Но Баргил погиб под копытами его крылатого коня Пегаса, подаренного Беллерофонту самой Афиной.

Сегодня на территории некогда крупного и важного города-порта, история которого насчитывает 2,5 тысячи лет, сохранились лишь руины амфитеатра, терм, акрополя и заброшенный монастырь. Баргилия, которую в свое время завоевал Александр Македонский, потом Филипп V Македонский, за ним - римляне, с 1927 года находится в частной собственности. Разрушенный город не раз подвергалась набегам "черных" археологов: из-за отсутствия должной охраны в том числе была украдена древняя мозаика, сообщает Ассоциации туроператоров России.

Один из совладельцев земли, 87-летний Хюсеин Ючпынар, рассказал, что собственники уже много лет пытаются продать эту историческую землю, площадью более 133 гектаров, поскольку не в состоянии защитить город. Надеясь завершить сделку в скором времени, они недавно снизили стоимость с 9,6 до 8,3 млн долларов, передает newsru.com.

В Баргилии никогда не проводились масштабные археологические раскопки, хотя, как считают турецкие археологи, эта земля может удивить рядом открытий. Из трудов древнегреческого географа Страбона известно о богатом святилище Артемиды Киндиады в Баргилии. В Британском музее в настоящее время находится 58 артефактов, связанных с историей Баргилии, самый известный из которых – полуразрушенный памятник Сцилле, некогда находивший на мысе рядом с гаванью античного города.

Несмотря на то, что земля под городом находится в частной собственности, Баргилия имеет статус "археологического памятника первого класса". Это означает, что здесь нельзя строить отель или какой-то другой туристический объект. Однако, в Турции не исключают, что новый владелец может попробовать изменить статус, чтобы создать в этом месте курорт или парк под открытым небом.