Соседи рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Якутии

Житель села Булгунняхтах в Якутии, которого подозревают в убийстве пятерых односельчан, был нелюдимым человеком

Ранее в администрации села агентству сообщили, что один из местных жителей напал на односельчан, жертвами стали пять человек из нескольких семей, в том числе 10-летний ребенок. Затем нападавший покончил с собой. В СУСК РФ по республике сообщили, что следствие уточняет данную информацию.

"Жил один, ни с кем не общался, но и не конфликтовал с соседями. В магазин за продуктами выходил раз в месяц, наверное. В больницу не ходил. Каким-то больным он не выглядел", — отметил собеседник агентства.

По его словам, мужчине было около 65 лет.

Все дома в поселке, где произошла трагедия, частные.

Ранее сообщалось, что мужчина проживал один в доме. В поселок он переехал около 10 лет назад, пишет РИА Новости.







