Объем грузоперевозок в Молдове вырос за год на 12%

Объем грузоперевозок вырос за год более чем на 12 с половиной процентов. В январе-апреле он составил, по данным официальной статистики, почти четыре с половиной миллиона тонн.

Из них около трех миллионов было перевезено автомобильным транспортом, более полутора миллионов - по железной дороге. 260 тысяч тонн товаров доставили водным путем, 400 тонн - по воздуху.



Объем пассажироперевозок, напротив, снизился. По сравнению с январем-апрелем 2017-го - более чем на полтора процента.

Более 32 миллионов пассажиров выбрали для поездок автобусы и микроавтобусы, более 400 тысяч - поезда, почти 390 тысяч - самолеты.