Инфекция убила трех клиенток московской клиники пластической хирургии

Три пациентки, скончавшиеся в апреле в московской клинике пластической хирургии, умерли от неизвестной инфекции. Об этом рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

По словам чиновника, следствию предстоит выяснить, откуда взялась инфекция. Сейчас Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. "Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней", - пояснил Мурашко для РИА "Новости".



В конце апреля стало известно о том, что в частной клинике на Троицкой улице была сделана операция, после которой состояние 29-летней пациентки ухудшилось.

Скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Впоследствии стало известно, что в той же клинике скончались еще как минимум две пациентки, передает newsru.com.