История со счастливым концом: как кишиневцы вернули домой потерявшегося попугая

Житель столицы этим утром нашел волнистого попугая, подойдя к своей машине. Уставшая и перепуганная птица прицепилась к бамперу автомобиля.

Мужчина сфотографировал крылатого "пассажира" и опубликовал снимок в интернете в поисках его владельца.

Постом начали делиться жители города. За несколько часов набралось более 1700 публикаций. Другие пользователи соцсети не упустили шанса подшутить: «Он нашел себе mercedes e class. зачем ему приют и клетка…» - написал один из комментаторов.

Завершилась история счастливо. Объявились и владельцы волнистого попугайчика. Автор поста в итоге отчитался - "Блудная птица, вернулась в свой дом".